Sur les pas de Marie-Madeleine Martigues Bouches-du-Rhône

Sur les pas de Marie-Madeleine

Sur les pas de Marie-Madeleine 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Distance : 46500.0

Entre randonnée et pèlerinage, découvrez des lieux et des sites majeurs de la chrétienté ainsi que les paysages exceptionnels que la sainte a traversés au cours de sa prédication en Provence.

English :

Between hiking and pilgrimage, discover major places and sites of Christianity as well as the exceptional landscapes that the saint crossed during her preaching in Provence.

Deutsch :

Entdecken Sie zwischen Wandern und Pilgern wichtige Orte und Stätten des Christentums sowie die außergewöhnlichen Landschaften, die die Heilige während ihrer Predigt in der Provence durchquerte.

Italiano :

Tra escursioni e pellegrinaggi, scoprite i principali luoghi e siti della cristianità e i paesaggi eccezionali che la santa ha attraversato durante la sua predicazione in Provenza.

Español :

Entre el senderismo y la peregrinación, descubra los principales lugares y lugares del cristianismo, así como los paisajes excepcionales que atravesó la santa durante su predicación en la Provenza.

