Sur les pas des Impératrices Compiègne Oise

Sur les pas des Impératrices A pieds Très facile

Sur les pas des Impératrices Maison Forestière de la Grille des Beaux-Monts 60200 Compiègne Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 3400.0 Tarif :

Au confluent de l’Aisne et de l’Oise, à la lisière de la forêt, Compiègne est une ville royale et impériale, théâtre d’événements majeurs de l’Histoire de France. Vers 1374, Charles V édifie un château qui est à l’origine du Palais

actuel, reconstruit au XVIIe siècle par Gabriel. Il fut ensuite l’une des résidences préférées de Napoléon Ier et surtout de Napoléon III. À l’époque, une plaine cultivée sépare la Forêt du Palais et de son Parc. Napoléon Ier souhaite transformer cet espace en parc d’agrément et relie le Palais à la forêt. On assiste alors à la naissance du Grand Parc.

English : Sur les pas des Impératrices

At the confluence of the Aisne and Oise rivers, on the edge of the forest, Compiègne is a royal and imperial city, the scene of major events in French history. Around 1374, Charles V built a château, which is the origin of today?s Palais

rebuilt in the 17th century by Gabriel. It later became one of the favorite residences of Napoleon I and, above all, Napoleon III. At the time, a cultivated plain separated the Forest from the Palace and its Park. Napoleon I wanted to transform this area into a pleasure park, linking the Palace to the forest. The Grand Parc was born.

Deutsch : Sur les pas des Impératrices

Compiègne liegt am Zusammenfluss von Aisne und Oise, am Rande des Waldes, und ist eine königliche und kaiserliche Stadt, die Schauplatz wichtiger Ereignisse in der französischen Geschichte war. Um 1374 errichtete Karl V. ein Schloss, das den Ursprung des Palais

jahrhundert von Gabriel umgebaut wurde. Später war es eine der bevorzugten Residenzen von Napoleon I. und vor allem von Napoleon III. Damals trennte eine bewirtschaftete Ebene den Wald vom Palast und seinem Park. Napoleon I. wollte diese Fläche in einen Vergnügungspark umwandeln und den Palast mit dem Wald verbinden. Dies war die Geburtsstunde des Grand Parc.

Italiano :

Alla confluenza dei fiumi Aisne e Oise, ai margini della foresta, Compiègne è una città reale e imperiale, teatro di importanti eventi della storia francese. Intorno al 1374, Carlo V fece costruire un castello, che fu all’origine dell’attuale Palais

ricostruito nel XVII secolo da Gabriel. In seguito divenne una delle residenze preferite di Napoleone I e soprattutto di Napoleone III. All’epoca, una pianura coltivata separava la Foresta dal Palazzo e dal suo Parco. Napoleone I volle trasformare quest’area in un parco di piacere e collegare il Palazzo alla foresta. Nacque così il Grand Parc.

Español : Sur les pas des Impératrices

En la confluencia de los ríos Aisne y Oise, al borde del bosque, Compiègne es una ciudad real e imperial, escenario de grandes acontecimientos de la historia de Francia. Hacia 1374, Carlos V construyó un castillo, origen del actual Palacio

reconstruido en el siglo XVII por Gabriel. Más tarde se convirtió en una de las residencias favoritas de Napoleón I y, sobre todo, de Napoleón III. En aquella época, una llanura cultivada separaba el Bosque del Palacio y su Parque. Napoleón I quiso transformar esta zona en un parque de recreo y unir el Palacio al bosque. Así nació el Grand Parc.

