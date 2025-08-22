Sur les traces de la grande guerre Compiègne Oise

Sur les traces de la grande guerre En VTC

Comme un livre d’histoire, la région du Compiégnois raconte les années 1914-1918. Ici, la plupart des communes ont reçu la Croix de guerre. Votre circuit démarre au rond-point de l’Armistice, vous découvrez le wagon où fut signée la reddition allemande. Après la forêt de Laigue, vous approcherez de la ligne de front française, près de Thiescourt.

Like a history book, the Compiégnois region tells the years 1914-1918. Here, most of the communes received the Croix de Guerre. Your tour starts at the Armistice roundabout, you discover the wagon where the German surrender was signed. After the forest of Laigue, you will approach the French front line, near Thiescourt.

Wie ein Geschichtsbuch erzählt die Region Compiégnois von den Jahren 1914-1918. Hier haben die meisten Gemeinden das Kriegskreuz erhalten. Ihre Rundreise beginnt am Rond Point de l’Armistice, Sie entdecken den Waggon, in dem die deutsche Kapitulation unterzeichnet wurde. Nach dem Wald von Laigue nähern Sie sich der französischen Frontlinie in der Nähe von Thiescourt.

Come un libro di storia, la regione di Compiègne racconta la storia del 1914-1918. Qui la maggior parte dei comuni ha ricevuto la Croix de Guerre. Il vostro tour inizia alla rotonda dell’Armistizio, dove scoprirete il vagone in cui fu firmata la resa tedesca. Dopo la foresta di Laigue, vi avvicinerete alla linea del fronte francese vicino a Thiescourt.

Como un libro de historia, la región de Compiègne cuenta la historia de 1914-1918. Aquí, la mayoría de los municipios han recibido la Croix de Guerre. Su visita comienza en la rotonda del Armisticio, donde descubrirá el vagón donde se firmó la rendición alemana. Después del bosque de Laigue, se acercará a la línea del frente francés cerca de Thiescourt.

