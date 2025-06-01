Thiézac en majesté en VTTAE ou VTCAE Thiézac Cantal

Thiézac en majesté en VTTAE ou VTCAE

Thiézac en majesté en VTTAE ou VTCAE Le Bourg 15800 Thiézac Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Cet itinéraire permet de découvrir les plus beaux sites naturels et patrimoniaux de Thiézac. Le tracé dessert les abords de Notre-Dame de la consolation, l’impressionnante cascade de Faillitoux, le Pas de Cère, le hameau de Niervèze et la porte du Lion.

http://www.carlades.fr/ +33 4 71 47 50 68

English :

This itinerary allows you to discover Thiézac?s most beautiful natural and heritage sites. The route takes in the area around Notre-Dame de la Consolation, the impressive Faillitoux waterfall, the Pas de Cère, the hamlet of Niervèze and the Lion Gate.

Deutsch :

Auf dieser Route können Sie die schönsten Natur- und Kulturerbestätten von Thiézac entdecken. Die Route führt an der Umgebung von Notre-Dame de la consolation, dem beeindruckenden Wasserfall von Faillitoux, dem Pas de Cère, dem Weiler Niervèze und der Porte du Lion vorbei.

Italiano :

L’itinerario tocca alcuni dei siti naturali e patrimoniali più belli di Thiézac. L’itinerario tocca la zona di Notre-Dame de la Consolation, l’impressionante cascata di Faillitoux, il Pas de Cère, il borgo di Niervèze e la Porte du Lion.

Español :

Esta ruta recorre algunos de los parajes naturales y patrimoniales más bellos de Thiézac. El recorrido incluye los alrededores de Notre-Dame de la Consolation, la impresionante cascada de Faillitoux, el Pas de Cère, la aldea de Niervèze y la Porte du Lion.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme