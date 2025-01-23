Topo rando Notre Dame du Rouet et la plaine du Bon Jean Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Topo rando Notre Dame du Rouet et la plaine du Bon Jean Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

Topo rando Notre Dame du Rouet et la plaine du Bon Jean

Topo rando Notre Dame du Rouet et la plaine du Bon Jean Parking (Plage du Rouet) 13620 Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 270 Distance : 12500.0 Tarif :

Boucle locale de 12,4km dans le massif de la Côte Bleue. Un panorama exceptionnel sur Carry-le-Rouet et son viaduc.

English :

Local loop of 12.4km in the Côte Bleue massif. An exceptional panorama over Carry-le-Rouet and its viaduct.

Deutsch :

12,4 km langer lokaler Rundweg im Massiv der Côte Bleue. Ein außergewöhnliches Panorama auf Carry-le-Rouet und sein Viadukt.

Italiano :

Anello locale di 12,4 km nel massiccio della Côte Bleue. Un panorama eccezionale su Carry-le-Rouet e il suo viadotto.

Español :

Bucle local de 12,4 km en el macizo de la Côte Bleue. Un panorama excepcional sobre Carry-le-Rouet y su viaducto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-23 par Provence Tourisme