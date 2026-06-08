TOUR DE L’HORLOGE Le Collet-de-Dèze Lozère

TOUR DE L’HORLOGE

TOUR DE L’HORLOGE 48160 Le Collet-de-Dèze Lozère Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Les tours d’horloge, les clochers et autres beffrois pourvus d’une horlogerie monumentale constituent autant de témoignages de la vie quotidienne de milliers de Lozériens. Le beffroi du Collet-de-Dèze, qui s’élève au-dessus du village, est surmonté d’un élégant clocher et agrémenté d’un balcon. Son horloge actuelle, qui est toujours présente dans le beffroi, est de 1888.

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English :

The clock towers, bell towers and other belfries equipped with monumental clockwork are all evidence of the daily life of thousands of Lozériens. The belfry of Collet-de-Dèze, which rises above the village, is surmounted by an elegant bell tower and decorated with a balcony. Its current clock, which is always present in the belfry, is from 1888.

Deutsch :

Uhrentürme, Glockentürme und andere Belfriede mit monumentalen Uhrwerken zeugen vom Alltagsleben Tausender Lozériens. Der Belfried von Le Collet-de-Dèze erhebt sich über dem Dorf, wird von einem eleganten Glockenturm gekrönt und mit einem Balkon geschmückt. Seine aktuelle Uhr, die sich noch immer im Belfried befindet, stammt aus dem Jahr 1888.

Italiano :

Le torri dell’orologio, i campanili e gli altri campanili con orologi monumentali testimoniano la vita quotidiana di migliaia di losonesi. Il campanile di Collet-de-Dèze, che sovrasta il villaggio, è sormontato da un elegante campanile e ornato da un balcone. L’orologio attuale, che si trova ancora nel campanile, risale al 1888.

Español :

Las torres de los relojes, los campanarios y otros campanarios con un mecanismo de relojería monumental son el testimonio de la vida cotidiana de miles de lozanos. El campanario de Collet-de-Dèze, que se eleva sobre el pueblo, está coronado por un elegante campanario y decorado con un balcón. Su reloj actual, que sigue en el campanario, data de 1888.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-30 par CDT Lozère