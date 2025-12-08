Tour du Grand Taureau Pontarlier Doubs
Tour du Grand Taureau Pontarlier Doubs vendredi 1 mai 2026.
Tour du Grand Taureau A pieds Très difficile
Tour du Grand Taureau Gounefay, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 19880.0 Tarif :
Entre forêts et prairies d’altitude, ce circuit engagé navigue d’une vallée à une autre à la recherche de beaux paysages…
Très difficile
https://explore.doubs.fr/trek/953
English :
Between forests and high-altitude meadows, this committed tour moves from valley to valley in search of beautiful landscapes…
Deutsch :
Diese engagierte Tour führt von einem Tal zum anderen, zwischen Wäldern und hochgelegenen Wiesen, auf der Suche nach schönen Landschaften….
Italiano :
Tra foreste e prati d’alta quota, questo tour impegnato viaggia di valle in valle alla ricerca di splendidi paesaggi…
Español :
Entre bosques y prados de altura, este comprometido recorrido viaja de valle en valle en busca de bellos paisajes…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data