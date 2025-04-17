Trail d’Aqui Demi-kilomètre vertical ENTRAYGUES Espalion Aveyron
Trail d’Aqui Demi-kilomètre vertical ENTRAYGUES Espalion Aveyron vendredi 1 août 2025.
Trail d’Aqui Demi-kilomètre vertical ENTRAYGUES
Trail d’Aqui Demi-kilomètre vertical ENTRAYGUES 18, bis avenue Marcel Lautard 12500 Espalion Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
3.6 km D+ 460m ***** 8 % Route 44 % Chemin large 48 % Monotrace 100 % Bonheur
https://www.traildaqui.fr/ +33 5 65 48 29 02
English :
3.6 km D+ 460m ***** 8 % Road 44 % Wide path 48 % Monotrace 100 % Happiness
Deutsch :
3.6 km D+ 460m ***** 8 % Straße 44 % Breiter Weg 48 % Einspurig 100 % Glückseligkeit
Italiano :
3.6 km D+ 460m ***** 8 % Strada 44 % Sentiero largo 48 % Monotraccia 100 % Felicità
Español :
3.6 km D+ 460m ***** 8 % Carretera 44 % Camino ancho 48 % Monotrace 100 % Felicidad
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par ADT Aveyron