Trail d’Aqui Espalion Espalion Aveyron

42.5 km D+ 1500m *** 31 % route 37 % Chemin large 32 % Monotrace 100 % bonheur ! Courir quand bon vous semble… Courir avec qui vous voulez… Courir en se laissant guider… Courir en toute liberté !

https://www.traildaqui.fr/ +33 5 65 48 29 02

English :

42.5 km D+ 1500m *** 31 % road 37 % wide path 32 % monotrace 100 % happiness! Run when you feel like it? Run with whoever you want? Let yourself be guided? Run in total freedom!

Deutsch :

42.5 km D+ 1500m *** 31 % Straße 37 % Breiter Weg 32 % Monotrace 100 % Glück! Laufen, wann immer Sie wollen? Laufen Sie mit wem Sie wollen? Laufen und sich führen lassen? Laufen Sie in völliger Freiheit!

Italiano :

42.5 km D+ 1500m *** 31 % strada 37 % pista larga 32 % monotraccia 100 % felicità! Correre quando ne hai voglia? Correre con chi vuoi tu? Correre con una guida? Correte in piena libertà!

Español :

42.5 km D+ 1500m *** 31 % carretera 37 % pista ancha 32 % monotrace ¡100 % felicidad! ¿Correr cuando te apetezca? ¿Corre con quien quieras? ¿Corre con un guía? ¡Corre con total libertad!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par ADT Aveyron