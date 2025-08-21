Trail N°24 Saint-Affrique Saint-Affrique Aveyron
Trail N°24 Saint-Affrique Saint-Affrique Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Trail N°24 Saint-Affrique
Trail N°24 Saint-Affrique 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Abrupte d’entrée de jeu, cette formidable échappée belle sur le causse saint-affricain vous réserve plusieurs montées exigeantes et techniques mais aussi, en point d’orgue, une descente forestière qui ne manque pas de relief !
http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail running N°24 Saint-Affrique
Steep right from the start, this fantastic escape on the Saint-Affrique plateau offers several demanding and technical climbs, but also, as a highlight, a forested descent full of character!
Deutsch :
Diese wunderschöne Flucht über die Causse Saint-Affricain ist von Anfang an steil und bietet Ihnen mehrere anspruchsvolle und technische Anstiege, aber auch eine Waldabfahrt als Höhepunkt, die es an Relief nicht fehlen lässt!
Italiano :
Un percorso accidentato fin dall’inizio, questa splendida fuga sulla Causse Saint-Africain ha in serbo per voi diverse salite impegnative e tecniche, oltre a una discesa nel bosco con tanto di sollievo!
Español : Trail running N°24 Saint-Affrique
Empinada desde el inicio, esta magnífica escapada por el macizo de Saint-Affrique ofrece varias subidas exigentes y técnicas, pero también, como punto culminante, un descenso boscoso lleno de relieve.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-09 par ADT Aveyron