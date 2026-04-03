Troyes, centre ville Troyes Aube

Troyes, centre ville Facile

Troyes, centre ville 1 Rue Louis Ulbach 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : 7200 Distance : 7678.53 Tarif :

Capitale historique de la Champagne, Troyes est par excellence une ville à découvrir à pied, au gré de ses envies et de sa curiosité.

En flânant dans son cœur historique, affectueusement surnommé le Bouchon (de Champagne, bien sûr !) par les Troyens en raison de sa silhouette vue d’avion, les amoureux des villes historiques seront surpris et charmés églises gothiques illuminées par les vitraux classés, maisons à pans de bois multicolores, hôtels particuliers Renaissance, patrimoine industriel réhabilité… toutes les époques sont représentées.

Mais Troyes c’est aussi, à quelques minutes du centre historique, le plus grand centre de magasins d’usine et de négoce en Europe, avec des prix imbattables sur les vêtements de marque et des services pour occuper toute la famille, des musées prestigieux et originaux, des universités en plein essor, des petits restaurants à prix doux où déguster un Champagne aubois encore méconnu… Une ville qui bouge où il fait bon vivre toute l’année

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The historic capital of the Champagne region, Troyes is an ideal city to discover on foot, according to your whims and curiosity.

As you stroll through its historic heart, affectionately nicknamed the Bouchon (of Champagne, of course!) by the people of Troyes because of its silhouette as seen from the air, lovers of historic towns will be surprised and charmed: Gothic churches illuminated by listed stained glass windows, multicolored half-timbered houses, Renaissance townhouses, rehabilitated industrial heritage… every era is represented.

But Troyes is also, just a few minutes from the historic center, Europe?s largest center of factory outlets and merchants, with unbeatable prices on designer clothes and services to keep the whole family busy, prestigious and original museums, booming universities, small, inexpensive restaurants where you can enjoy a little-known Aube Champagne… A lively city where life is good all year round

Deutsch :

Troyes, die historische Hauptstadt der Champagne, ist par excellence eine Stadt, die man am besten zu Fuß erkundet, je nach Lust und Laune und Neugier.

Bei einem Spaziergang durch das historische Zentrum, das von den Troyern aufgrund seiner Silhouette aus der Vogelperspektive liebevoll Bouchon (natürlich aus der Champagne!) genannt wird, werden Liebhaber historischer Städte überrascht und bezaubert sein: gotische Kirchen, die von denkmalgeschützten Buntglasfenstern erleuchtet werden, bunte Fachwerkhäuser, Renaissance-Privatpaläste, saniertes Industrieerbe … alle Epochen sind vertreten.

Aber Troyes ist auch, nur wenige Minuten vom historischen Zentrum entfernt, das größte Outlet- und Handelszentrum Europas mit unschlagbaren Preisen für Markenkleidung und Dienstleistungen, die die ganze Familie beschäftigen, prestigeträchtige und originelle Museen, aufstrebende Universitäten, kleine Restaurants mit niedrigen Preisen, in denen man einen noch unbekannten Champagner aus der Aubois probieren kann… Eine Stadt in Bewegung, in der es sich das ganze Jahr über gut leben lässt

Italiano :

Capitale storica della regione dello Champagne, Troyes è un luogo ideale da scoprire a piedi, a vostro piacimento.

Passeggiando nel suo cuore storico, affettuosamente soprannominato Bouchon (della Champagne, ovviamente!) dagli abitanti di Troyes per la sua silhouette vista dall’alto, gli amanti delle città storiche rimarranno sorpresi e affascinati: chiese gotiche illuminate da vetrate d’epoca, case a graticcio multicolori, case cittadine rinascimentali, patrimonio industriale riabilitato… ogni epoca è rappresentata.

Ma Troyes è anche, a pochi minuti dal centro storico, il più grande centro europeo di outlet e commercianti, con prezzi imbattibili su abiti firmati e servizi per tenere occupata tutta la famiglia, musei prestigiosi e originali, università in rapida crescita, ristoranti a basso costo dove si può degustare l’ancora poco conosciuto Champagne dell’Aube… Una città vivace dove la vita è bella tutto l’anno

Español :

Troyes, capital histórica de la región de Champaña, es un lugar ideal para descubrir a pie.

Paseando por su centro histórico, apodado cariñosamente por los troyeses el Bouchon (¡de Champaña, claro!) por su silueta vista desde el aire, los amantes de las ciudades históricas se sorprenderán y quedarán encantados: iglesias góticas iluminadas por vidrieras catalogadas, casas con entramado de madera multicolor, casas urbanas renacentistas, patrimonio industrial rehabilitado… todas las épocas están representadas.

Pero Troyes es también, a pocos minutos del centro histórico, el mayor centro europeo de fábricas y comerciantes, con precios imbatibles en ropa de marca y servicios para mantener ocupada a toda la familia, museos prestigiosos y originales, universidades en pleno crecimiento, restaurantes económicos donde degustar el aún poco conocido champán de Aube… Una ciudad animada donde se vive bien todo el año

Cet itinéraire a été mise à jour le 2016-11-18 par Aube en Champagne Attractivité