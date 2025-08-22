Une Échappée belle en Val d’Indrois Genillé Indre-et-Loire

Une Échappée belle en Val d’Indrois Boucle vélo n°63 En VTC

Une Échappée belle en Val d’Indrois Boucle vélo n°63 Place Agnès Sorel 37460 Genillé Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 29000.0 Tarif :

Le Val de Loire est connu pour ses grands châteaux royaux. Toutefois, à l’écart du fleuve, les campagnes regorgent de demeures tout aussi prestigieuses et aux visiteurs souvent illustres un médecin du Roi, un Président, un industriel, une actrice résistante. Cette boucle vous offre un bel aperçu.

+33 2 47 92 70 71

English : A beautiful escape to Val d’Indrois

The Loire Valley is famous for its great royal châteaux. However, away from the river, the countryside abounds with equally prestigious residences, often with illustrious visitors: a doctor to the King, a President, an industrialist, a resistant actress. This loop gives you a good overview.

Deutsch : Ein wunderschöner Ausflug ins Val d’Indrois

Das Loiretal ist für seine großen Königsschlösser bekannt. Abseits des Flusses gibt es auf dem Land jedoch viele ebenso prestigeträchtige Anwesen mit oftmals illustren Besuchern: ein Arzt des Königs, ein Präsident, ein Industrieller, eine Schauspielerin aus dem Widerstand. Dieser Rundweg bietet Ihne

Italiano :

La Valle della Loira è famosa per i suoi grandi castelli reali. Tuttavia, lontano dal fiume, la campagna è piena di residenze altrettanto prestigiose, spesso con visitatori illustri: un medico del re, un presidente, un industriale, un’attrice di successo. Questo anello offre una buona panoramica.

Español : Una hermosa escapada a Val d’Indrois

El Valle del Loira es famoso por sus grandes castillos reales. Sin embargo, lejos del río, la campiña está llena de residencias igualmente prestigiosas, a menudo con visitantes ilustres: un médico del Rey, un Presidente, un industrial, una actriz resistente. Este circuito ofrece una buena panorámica

