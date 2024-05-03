Vélodyssée et Vélo Francette Canal Marans La Rochelle Marans Charente-Maritime

Vélodyssée et Vélo Francette Canal Marans La Rochelle Marans Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Vélodyssée et Vélo Francette Canal Marans La Rochelle

Vélodyssée et Vélo Francette Canal Marans La Rochelle 5A place du Port 17230 Marans Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Itinéraire très accessible et très plat à faire en famille ou entre amis. Cet itinéraire emprunte la Vélodyssée et Vélo Francette, le long du canal de Marans-La Rochelle. Attention, temps de circuit comptabilisé en aller simple.

https://www.lavelofrancette.com/

English :

A very accessible, flat itinerary for families and friends. This route follows the Vélodyssée and Vélo Francette, along the Marans-La Rochelle canal. Please note that tour time is calculated on a one-way basis.

Deutsch :

Eine sehr zugängliche und flache Route, die Sie mit der Familie oder mit Freunden machen können. Diese Route verläuft auf der Vélodyssée und Vélo Francette, entlang des Kanals Marans-La Rochelle. Achtung, die Zeit für die Tour wird als einfache Strecke berechnet.

Italiano :

Un itinerario molto accessibile e molto pianeggiante per famiglie o amici. Questo percorso segue la Vélodyssée e il Vélo Francette, lungo il canale Marans-La Rochelle. Si prega di notare che la durata del tour è calcolata come viaggio di sola andata.

Español :

Un itinerario muy accesible y muy llano para familias o amigos. Este itinerario sigue la Vélodyssée y la Vélo Francette, a lo largo del canal Marans-La Rochelle. Tenga en cuenta que el tiempo de recorrido se calcula como un viaje de ida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme