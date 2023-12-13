Véloroute la voie bleue Charmes Epinal Charmes Vosges

Véloroute la voie bleue Charmes Epinal Charmes Vosges vendredi 1 août 2025.

Véloroute la voie bleue Charmes Epinal Adultes Vélo de route Facile

Véloroute Véloroute la voie bleue Charmes Epinal Rue de l’écluse 88130 Charmes Vosges Grand Est

Durée : 160 Distance : 27100.0

Après Charmes, La Voie Bleue ondule sur une magnifique voie verte le long du canal des Vosges. Les vestiges du patrimoine industriel liés au textile apparaissent bien visibles sur cette étape avec notamment l’ancienne filature de Nomexy en briques rouges, ou l’imposante rotonde de Thaon-les-Vosges. Vous arrivez paisiblement au port d’Épinal, surnommé la cité de l’Image à cause de son musée, plus importante collection d’images populaires de France.

Charmes Moselle sauvage, observation d’oiseaux et de castors

Chatel sur Moselle Forteresse du Xième siècle, la plus importante de Lorraine, visitable sur reservation.

Thaon les Vosges La Rotonde, salle de spectacle à l’architecture étonnante

Épinal Musée de l’image, le Château et son parc, Musée d’Art Ancien et Contemporain, Basilique Saint Maurice, Planetarium, SpinaParc.

English :

After Charmes, the Voie Bleue undulates along a magnificent greenway along the Canal des Vosges. The remains of the industrial heritage linked to the textile industry are clearly visible on this stage, notably the old red-brick spinning mill in Nomexy, or the imposing roundhouse in Thaon-les-Vosges. You arrive peacefully at the port of Épinal, nicknamed the City of Images because of its museum, the largest collection of popular images in France

Charmes Wild Moselle, bird and beaver watching

Chatel sur Moselle 10th century fortress, the most important in Lorraine, visitable by reservation.

Thaon les Vosges La Rotonde, a theatre with an amazing architecture

Épinal Museum of the image, the Castle and its park, Museum of Ancient and Contemporary Art, Saint Maurice Basilica, Planetarium, SpinaParc.

Deutsch :

Nach Charmes windet sich der Voie Bleue auf einem wunderschönen grünen Weg entlang des Vogesenkanals. Die Überreste des industriellen Erbes im Zusammenhang mit der Textilindustrie sind auf dieser Etappe gut sichtbar, insbesondere die alte Spinnerei von Nomexy aus roten Backsteinen oder die imposante Rotunde von Thaon-les-Vosges. Sie kommen friedlich im Hafen von Épinal an, das wegen seines Museums, der größten Sammlung populärer Bilder in Frankreich, auch die Stadt der Bilder genannt wird

Charmes: Wilde Mosel, Beobachtung von Vögeln und Bibern

Chatel sur Moselle: Festung aus dem 10. Jahrhundert, die wichtigste Festung Lothringens, kann nach vorheriger Anmeldung besichtigt werden.

Thaon les Vosges La Rotonde, Veranstaltungssaal mit erstaunlicher Architektur

Épinal: Bildermuseum, Schloss und Schlosspark, Museum für alte und zeitgenössische Kunst, Basilika Saint Maurice, Planetarium, SpinaParc.

Italiano :

Dopo Charmes, la Voie Bleue si snoda lungo una magnifica strada verde che costeggia il Canal des Vosges. I resti del patrimonio industriale legato all’industria tessile sono ben visibili su questo palcoscenico, in particolare l’antica filanda in mattoni rossi di Nomexy o l’imponente casa rotonda di Thaon-les-Vosges. Si arriva tranquillamente al porto di Épinal, soprannominata la Città delle Immagini per il suo museo, la più grande collezione di immagini popolari in Francia

Charmes: Mosella selvaggia, osservazione di uccelli e castori

Chatel sur Moselle: fortezza del X secolo, la più importante della Lorena, visitabile su prenotazione.

Thaon les Vosges: La Rotonde, un teatro dall’architettura sorprendente

Épinal: Museo dell’Immagine, il Castello e il suo parco, Museo d’Arte Antica e Contemporanea, Basilica di Saint Maurice, Planetario, SpinaParc.

Español :

Después de Charmes, la Voie Bleue serpentea por una magnífica vía verde a lo largo del Canal de los Vosgos. Los restos del patrimonio industrial ligado a la industria textil son claramente visibles en este escenario, especialmente la antigua hilandería de ladrillo rojo de Nomexy, o la imponente casa redonda de Thaon-les-Vosges. Llegará tranquilamente al puerto de Épinal, apodada la Ciudad de las Imágenes por su museo, la mayor colección de imágenes populares de Francia

Charmes: Mosela salvaje, observación de aves y castores

Chatel sur Moselle: fortaleza del siglo X, la más importante de Lorena, se puede visitar con reserva.

Thaon les Vosges La Rotonde, un teatro con una arquitectura sorprendente

Épinal Museo de la Imagen, el Castillo y su parque, Museo de Arte Antiguo y Contemporáneo, Basílica de San Mauricio, Planetario, SpinaParc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-13 par Système d’information touristique Lorrain