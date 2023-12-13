Véloroute la voie bleue Epinal Bains-les-Bains Épinal Vosges
Épinal marque une transition dans votre périple à vélo sur La Voie Bleue vous arpentez une partie sauvage de l’itinéraire où la voie verte le long du canal des Vosges sera votre fil conducteur. Après avoir longé le lac de Bouzey, réserve d’eau du canal des Vosges, vous pédalez dans un cadre bucolique avec de très belles perspectives façonnées par l’alignement de frênes centenaires. Avant d’arriver à Bains-les-Bains, prenez le temps de vous arrêter à la Manufacture Royale, visible depuis la voie verte.
Depuis le port d’Epinal il faut remonter la Moselle le long du canal jusqu’au pont-canal puis prendre la direction du lac du Bouzey puis de Bains-les-Bains. Voie verte en enrobée et balisée le long du canal et ses écluses, sans difficulté.
À ne pas manquer
Lac de Bouzey le plus grand lac des Vosges, baignade autorisée, observation des oiseaux
Manufacture de Bains les Bains ancienne ferblanterie du XVIIIème siècle, visite gratuite
Thermes de Bains les Bains espace spa détente à la journée.
Facile
http://www.tourisme-epinal.com/ +33 3 29 82 53 32
English :
Épinal marks a transition in your cycling journey on La Voie Bleue: you’ll follow a wild part of the itinerary where the greenway along the Canal des Vosges will be your guiding thread. After skirting Lac de Bouzey, the water reserve of the Canal des Vosges, you pedal through a bucolic setting with beautiful vistas shaped by the alignment of hundred-year-old ash trees. Before arriving in Bains-les-Bains, take the time to stop off at the Manufacture Royale, visible from the greenway.
From the port of Epinal, follow the Moselle upstream along the canal to the canal bridge, then head for Lac du Bouzey and Bains-les-Bains. The greenway is paved and signposted along the canal and its locks, with no difficulties.
Not to be missed
Lac de Bouzey: the largest lake in the Vosges, with swimming and bird-watching facilities
Manufacture de Bains les Bains: former 18th-century tinplate factory, free tour
Thermes de Bains les Bains: day spa and relaxation area.
Deutsch :
Épinal markiert einen Übergang in Ihrer Radtour auf der Voie Bleue: Sie durchqueren einen wilden Teil der Route, wo der grüne Weg entlang des Vogesenkanals Ihr Leitfaden ist. Nachdem Sie am Lac de Bouzey, dem Wasserreservoir des Vogesenkanals, vorbeigefahren sind, radeln Sie durch eine bukolische Umgebung mit wunderschönen Aussichten, die von der Aufreihung hundertjähriger Eschen geformt werden. Bevor Sie in Bains-les-Bains ankommen, sollten Sie sich die Zeit nehmen, um an der Manufacture Royale anzuhalten, die vom grünen Weg aus zu sehen ist.
Vom Hafen in Epinal aus müssen Sie die Mosel entlang des Kanals bis zur Kanalbrücke hinauffahren und dann in Richtung des Lac du Bouzey und dann nach Bains-les-Bains fahren. Asphaltierter und ausgeschilderter Voie verte entlang des Kanals und seiner Schleusen, ohne Schwierigkeiten.
Nicht zu verpassen
Lac de Bouzey: der größte See der Vogesen, Baden erlaubt, Vogelbeobachtung
Manufacture de Bains les Bains: ehemalige Spenglerei aus dem 18. Jahrhundert, kostenlose Besichtigung
Thermen von Bains les Bains: ganztägiger Spa-Bereich zur Entspannung.
Italiano :
Épinal segna una transizione nel vostro viaggio in bicicletta sulla Voie Bleue: attraverserete una parte selvaggia del percorso dove la greenway lungo il Canal des Vosges sarà la vostra guida. Dopo aver costeggiato il Lac de Bouzey, la riserva idrica del Canal des Vosges, pedalerete in un ambiente bucolico con splendidi panorami modellati dalla linea dei frassini centenari. Prima di arrivare a Bains-les-Bains, fate una sosta alla Manufacture Royale, visibile dal percorso verde.
Dal porto di Epinal, seguite la Mosella a monte lungo il canale fino al ponte del canale, quindi dirigetevi verso il Lac du Bouzey e Bains-les-Bains. Il percorso verde è asfaltato e segnalato lungo il canale e le sue chiuse, senza difficoltà.
Da non perdere
Lac de Bouzey: il più grande lago dei Vosgi, balneazione consentita, birdwatching
Manifattura di Bains les Bains: ex fabbrica di latta del XVIII secolo, visita gratuita
Thermes de Bains les Bains: centro benessere e area relax.
Español :
Épinal marca una transición en su viaje en bicicleta por la Voie Bleue: pedaleará por una parte salvaje de la ruta donde la vía verde a lo largo del Canal des Vosges será su guía. Después de pasar por el Lago de Bouzey, reserva de agua del Canal de los Vosgos, pedaleará por un entorno bucólico con hermosas vistas dibujadas por la línea de fresnos centenarios. Antes de llegar a Bains-les-Bains, tómese su tiempo para detenerse en la Manufacture Royale, visible desde la vía verde.
Desde el puerto de Epinal, remonte el Mosela por el canal hasta el puente del canal y diríjase hacia el lago de Bouzey y Bains-les-Bains. La vía verde está pavimentada y señalizada a lo largo del canal y sus esclusas, sin dificultades.
No se pierda
Lac de Bouzey: el lago más grande de los Vosgos, baño permitido, observación de aves
Manufacture de Bains les Bains: antigua fábrica de hojalata del siglo XVIII, visita libre
Thermes de Bains les Bains: balneario de día y zona de relajación.
