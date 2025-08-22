Village botanique Hauterives Drôme

Village botanique

Village botanique Village 26390 Hauterives Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le village botanique de Hauterives offre plus de 150 variétés de plantes extraordinaires comme les symphonicarpos ou filipendulas.

English :

The botanical village in Hauterives offers over 150 different varieties of remarkable plants.

Deutsch :

Das botanische Dorf Hauterives bietet über 150 außergewöhnliche Pflanzenarten wie Symphonicarpos oder Filipendulas.

Italiano :

Il villaggio botanico di Hauterives offre più di 150 varietà di piante straordinarie come il symphonicarpos o la filipendula.

Español :

El pueblo botánico de Hauterives ofrece más de 150 variedades de plantas extraordinarias como los sinfonicarpos o las filipéndulas.

