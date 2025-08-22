Villages du Sud VTT n°10 Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Villages du Sud VTT n°10 VTT de descente Difficile

Villages du Sud VTT n°10 Station du Mas de la Barque 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 22703.0 Tarif :

Attention, au départ de Mas de La Barque, descente sur Gourdouze impraticable. Merci de rejoindre Gourdouze par La roche fendue , Les Bouzèdes , La Jasse d’Olibou . (Déviation)

Difficile

http://www.cevennes-montlozere.com/ +33 4 66 45 81 94

English :

Caution: from Mas de La Barque, descent to Gourdouze impracticable. Please join Gourdouze via La roche fendue , Les Bouzèdes , La Jasse d’Olibou . (Deviation)

Deutsch :

Achtung: Von Mas de La Barque aus ist der Abstieg nach Gourdouze unpassierbar. Bitte erreichen Sie Gourdouze über La roche fendue , Les Bouzèdes , La Jasse d’Olibou . (Umleitung)

Italiano :

Attenzione: dal Mas de La Barque, la discesa verso Gourdouze è impraticabile. Si prega di tornare a Gourdouze passando per La Roche Fendue, Les Bouzèdes e La Jasse d’Olibou. (Deviazione)

Español :

Atención: desde el Mas de La Barque, el descenso hacia Gourdouze es intransitable. Se ruega volver a Gourdouze por La Roche Fendue, Les Bouzèdes y La Jasse d’Olibou. (Desviación)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère