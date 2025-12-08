Villers-sur-Mer, le long du ruisseau Saint-Vaast Villers-sur-Mer Calvados
14640 Villers-sur-Mer Calvados Normandie
Durée : 150 Distance : 9200.0 Tarif :
Sur les hauteurs de Villers-sur-Mer, le long du ruisseau Saint-Vaast, par les petits chemins de campagne.
Départ Eglise Saint-Martin, Rue de la Comtesse de Béarn, 14640 Villers-sur-Mer
English : Villers-sur-Mer, le long du ruisseau Saint-Vaast
A peaceful hiking tour on the heights of Villers-sur-Mer up to Saint-Vaast, at the heart of the woods and along the Saint-Vaast stream.
Deutsch :
Auf den Anhöhen von Villers-sur-Mer, entlang des Baches Saint-Vaast, über kleine Feldwege.
Start: Kirche Saint-Martin, Rue de la Comtesse de Béarn, 14640 Villers-sur-Mer
Italiano :
Sulle alture di Villers-sur-Mer, lungo il torrente Saint-Vaast, lungo le stradine di campagna.
Punto di partenza: Chiesa di Saint-Martin, Rue de la Comtesse de Béarn, 14640 Villers-sur-Mer
Español :
En las alturas de Villers-sur-Mer, a lo largo del arroyo Saint-Vaast, a lo largo de los pequeños caminos rurales.
Punto de partida Iglesia Saint-Martin, Rue de la Comtesse de Béarn, 14640 Villers-sur-Mer
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme