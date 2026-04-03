Virée à moto n°2: Route Touristique du Champagne Bar-sur-Seine Aube

Virée à moto n°2: Route Touristique du Champagne Moto

Virée à moto n°2: Route Touristique du Champagne 10110 Bar-sur-Seine Aube Grand Est

Durée : 14400 Distance : 237000.0 Tarif :

Un itinéraire entièrement balisé Route Touristique du Champagne qui vous mènera de villages en villages et de coteau coteau à ,la rencontre de vignerons passionnés et passionnant. n’hésitez pas à vous arrêter dans l’une des 36 caves labellisées Point accueil pour découvrir le métier des vignerons et déguster, avec modération bien sûr, le champagne de la Côte des Bar.

A découvrir le long de votre itinéraire:

– Les nombreuses caves de champagne

– Centre culturel Renoir à Essoyes

– Les points de vue sur le vignoble

Les hébergements labellisés le long de l’itinéraire:

– Chambres d’hôtes le Goluret à Couvignon: www.legoluret.com

– Gîte de la Croix Blanche aux Riceys

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English :

A fully signposted Route Touristique du Champagne will take you from village to village and from hill to hill to meet passionate winegrowers. Don’t hesitate to stop off at one of the 36 Point Accueil wine cellars to discover the winegrowers’ trade and taste, in moderation of course, the champagne of the Côte des Bar.

To be discovered along your itinerary:

– The many champagne cellars

– Renoir cultural center in Essoyes

– Viewpoints over the vineyards

Accomodation along the itinerary:

– Chambres d’hôtes le Goluret in Couvignon: www.legoluret.com

– Gîte de la Croix Blanche in Les Riceys

Deutsch :

Eine vollständig ausgeschilderte Route Route Touristique du Champagne , die Sie von Dorf zu Dorf und von Weinberg zu Weinberg führt, um leidenschaftliche Winzer zu treffen. Zögern Sie nicht, in einer der 36 Kellereien mit dem Gütesiegel Point Accueil anzuhalten, um den Beruf der Winzer kennenzulernen und den Champagner der Côte des Bar zu probieren, natürlich in Maßen.

Entdecken Sie sie entlang Ihrer Route:

– Die zahlreichen Champagnerkellereien

– Kulturzentrum Renoir in Essoyes

– Aussichtspunkte über die Weinberge

Die mit einem Gütesiegel ausgezeichneten Unterkünfte entlang der Route:

– Chambres d’hôtes le Goluret in Couvignon: www.legoluret.com

– Gîte de la Croix Blanche in Les Riceys

Italiano :

Una Route Touristique du Champagne completamente segnalata vi condurrà di villaggio in villaggio e di collina in collina per incontrare viticoltori appassionati. Non esitate a fermarvi in una delle 36 cantine che hanno ottenuto il marchio Point Accueil per saperne di più sul lavoro dei viticoltori e per degustare, ovviamente con moderazione, lo champagne della Côte des Bar.

Da scoprire lungo il vostro itinerario:

– Le numerose cantine di champagne

– Centro culturale Renoir a Essoyes

– Punti panoramici sui vigneti

Alloggi accreditati lungo il percorso:

– Casa Goluret a Couvignon: www.legoluret.com

– Gîte de la Croix Blanche a Les Riceys

Español :

Una Route Touristique du Champagne totalmente señalizada le llevará de pueblo en pueblo y de colina en colina al encuentro de apasionados viticultores. No dude en detenerse en una de las 36 bodegas galardonadas con la etiqueta Point Accueil para conocer mejor el trabajo de los viticultores y degustar, con moderación por supuesto, el champán de la Côte des Bar.

A descubrir a lo largo de su itinerario:

– Las numerosas bodegas de champán

– Centro cultural Renoir en Essoyes

– Miradores sobre los viñedos

Alojamientos acreditados a lo largo de la ruta:

– Casa rural Goluret en Couvignon: www.legoluret.com

– Casa rural de la Croix Blanche en Les Riceys

Cet itinéraire a été mise à jour le 2013-07-23 par Aube en Champagne Attractivité