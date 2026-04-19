Bar-sur-Seine

Exposition Art Mosaïque

Médiathèque Goncourt Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-09

Nouvelle exposition à la médiathèque !

Du 9 au 23 mai 2026, venez découvrir Art Mosaïque de Denise Penot et Isabelle Leaux.

Une exposition qui casse les codes ici, pas de mosaïque traditionnelle, mais des œuvres originales, libres et contemporaines, où fragments et matières se réinventent.

Curieux ? Amateur d’art ? Venez explorer cette approche unique de la mosaïque et laissez-vous surprendre !

Entrée libre aux horaires de la médiathèque .

Médiathèque Goncourt Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 05 10 mediatheque@bar-sur-seine.fr

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English :

L’événement Exposition Art Mosaïque Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne