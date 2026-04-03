Virée à moto n°2: Route Touristique du Champagne Bar-sur-Seine Aube

Virée à moto n°2: Route Touristique du Champagne Moto

Virée à moto n°2: Route Touristique du Champagne 10110 Bar-sur-Seine Aube Grand Est

Durée : 240 Distance : 236900.0 Tarif :

A fully marked route Champagne Route that will take you from village to village and from hill to hill, meeting passionate winemakers and exciting. do not hesitate to stop in one of the 36 wineries labeled Point home to discover the profession of wineries and tasting, in moderation of course, champagne Côte des Bar. Places of interest along your route: The many champagne cellars Renoir Essoyes Cultural Center The views of the vineyards The labeled accommodation along the route: Bed and Breakfast in the Goluret Couvignon: www. legoluret.com Cottage White Cross to Riceys

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English :

A fully marked route Champagne Route that will take you from village to village and from hill to hill, meeting passionate winemakers and exciting. do not hesitate to stop in one of the 36 wineries labeled Point home to discover the profession of wineries and tasting, in moderation of course, champagne Côte des Bar. Places of interest along your route: The many champagne cellars Renoir Essoyes Cultural Center The views of the vineyards The labeled accommodation along the route: Bed and Breakfast in the Goluret Couvignon: www. legoluret.com Cottage White Cross to Riceys

Deutsch :

Een volledig gemarkeerde route Champagne Route die u zal nemen van dorp tot dorp en van heuvel naar heuvel, ontmoeten gepassioneerde wijnmakers en spannend. aarzel dan niet om te stoppen in een van de 36 wijngaarden met het label Point thuis tot het beroep van wijnkelders en proeverij ontdekken, met mate natuurlijk champagne Côte des Bar. Bezienswaardigheden langs de route: De vele champagne kelders Renoir Essoyes Cultureel Centrum Het uitzicht op de wijngaarden Gelabelde accommodatie langs de route: Bed and Breakfast in de Goluret Couvignon: www. legoluret.com Cottage Witte Kruis aan Riceys

Italiano :

Un itinerario di grande fascino, Champagne Route , che vi porterà da un villaggio all’altro e da un’altura all’altra, con la presenza di produttori di champagne di prim’ordine e di un’atmosfera avvincente. Servizi a disposizione lungo il percorso: Le varie cantine dello champagne Il centro culturale Renoir Essoyes L’affaccio sul giardino del vino Alloggi in gelatina lungo il percorso: Bed and Breakfast a Goluret Couvignon: www. legoluret.com Cottage Witte Kruis aan Riceys

Español :

Un camino totalmente señalizado Champagner-Route , que le llevará de pueblo en pueblo y de bodega en bodega, con un ambiente alegre y divertido. No se preocupe, deténgase en una de las 36 bodegas con Punkthaus y descubra el oficio de bodeguero y la bebida, en la naturalmente Champagner Côte des Bar. Lugares de interés durante la ruta: Las numerosas bodegas de Champagner El centro cultural de Renoir Essoyes La vista sobre el Weinberge Las noches marcadas durante la ruta: Bed and Breakfast en el Goluret Couvignon: www. legoluret.com Cottage Weißes Kreuz auf RICEYS

Cet itinéraire a été mise à jour le 2014-10-17 par Aube en Champagne Attractivité