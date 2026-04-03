La Seine de Troyes à la Côte des Bar Bar-sur-Seine Aube

La Seine de Troyes à la Côte des Bar Facile

La Seine de Troyes à la Côte des Bar 10110 Bar-sur-Seine Aube Grand Est

Durée : Distance : 77100.0 Tarif :

La Seine de Troyes à la Côte des Bar “ 77 km “ niveau facile. A voir lors de votre circuit l’église aux 3 sanctuaires d’Isle-Aumont, Bar-sur-Seine et son église, la commanderie d’Avalleur, la Vallée de la Seine, la base de canoë Kayak de Chappes, le manoir de Rumilly les Vaudes, les églises de Chappes, Fouchères, Rumilly-les-Vaudes et Clérey.

Facile

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English :

The Seine from Troyes to the Côte des Bar ? 77 km ? easy level. To see on your tour: the 3-sanctuary church of Isle-Aumont, Bar-sur-Seine and its church, the Avalleur commandery, the Seine Valley, the Chappes canoe and kayak base, the Rumilly-les-Vaudes manor house, the churches of Chappes, Fouchères, Rumilly-les-Vaudes and Clérey.

Deutsch :

Die Seine von Troyes bis zur Côte des Bar ? 77 km ? leichtes Niveau. Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Rundreise: die Kirche mit den 3 Heiligtümern in Isle-Aumont, Bar-sur-Seine und seine Kirche, die Komturei von Avalleur, das Seine-Tal, die Kanu- und Kajakstation in Chappes, das Herrenhaus von Rumilly les Vaudes, die Kirchen von Chappes, Fouchères, Rumilly-les-Vaudes und Clérey.

Italiano :

La Senna da Troyes alla Côte des Bar ? 77 km ? livello facile. Da non perdere: la chiesa con 3 santuari di Isle-Aumont, Bar-sur-Seine e la sua chiesa, la commenda di Avalleur, la valle della Senna, la base di canoa di Chappes, il maniero di Rumilly les Vaudes, le chiese di Chappes, Fouchères, Rumilly-les-Vaudes e Clérey.

Español :

El Sena desde Troyes hasta la Côte des Bar ? 77 km ? nivel fácil. No se pierda: la iglesia con 3 santuarios de Isle-Aumont, Bar-sur-Seine y su iglesia, la comandería de Avalleur, el valle del Sena, la base de piragüismo de Chappes, la casa solariega de Rumilly les Vaudes, las iglesias de Chappes, Fouchères, Rumilly-les-Vaudes y Clérey.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2011-08-08 par Aube en Champagne Attractivité