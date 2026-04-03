Circuit des 3 Chapelles Bar-sur-Seine Aube

Circuit des 3 Chapelles Facile

Circuit des 3 Chapelles 10110 Bar-sur-Seine Aube Grand Est

Durée : Distance : 11800.0 Tarif :

Circuit des 3 Chapelles 3h environ

Facile

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English :

Circuit des 3 Chapelles 3h approx

Deutsch :

Rundgang der 3 Kapellen ca. 3 Stunden

Italiano :

Visita delle 3 cappelle 3 ore circa

Español :

Visita de las 3 Capillas aprox. 3 horas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité