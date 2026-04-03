Circuit des 3 Chapelles Bar-sur-Seine Aube
Circuit des 3 Chapelles Bar-sur-Seine Aube vendredi 1 mai 2026.
Circuit des 3 Chapelles Facile
Circuit des 3 Chapelles 10110 Bar-sur-Seine Aube Grand Est
Durée : Distance : 11800.0 Tarif :
Circuit des 3 Chapelles 3h environ
Facile
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Circuit des 3 Chapelles 3h approx
Deutsch :
Rundgang der 3 Kapellen ca. 3 Stunden
Italiano :
Visita delle 3 cappelle 3 ore circa
Español :
Visita de las 3 Capillas aprox. 3 horas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité
À voir aussi à Bar-sur-Seine (Aube)
- 102ème Foire Concours Agricole & Viticole Bar-sur-Seine 11 avril 2026
- Journées Européennes des Métiers d’Art Bar-sur-Seine 11 avril 2026
- Théâtre Tais toi François Bar-sur-Seine 19 avril 2026
- Théâtre Chat en Poche Bar-sur-Seine 26 avril 2026
- Virée à moto n°2: Route Touristique du Champagne Bar-sur-Seine Aube 1 mai 2026