Bar-sur-Seine

Séance de cinéma

L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

L’Art en Seine, en partenariat avec Ciné-Ligue, vous propose deux séances de cinéma pour petits et grands:

A 17h:

Jumpers

Comédie science fiction

A 20h30:

Chers Parents

Comédie

L’achat des billets se fait sur place juste avant la séance. .

L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com

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English :

L’événement Séance de cinéma Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne