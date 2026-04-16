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Séance de cinéma Bar-sur-Seine

Séance de cinéma Bar-sur-Seine

Séance de cinéma Bar-sur-Seine mercredi 22 avril 2026.

Adresse : L'Art en Seine

Ville : 10110 Bar-sur-Seine

Département : Aube

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif :

Bar-sur-Seine

Séance de cinéma

L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

L’Art en Seine, en partenariat avec Ciné-Ligue, vous propose deux séances de cinéma pour petits et grands:

A 17h:
Jumpers
Comédie science fiction

A 20h30:
Chers Parents
Comédie

L’achat des billets se fait sur place juste avant la séance.   .

L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43  contact@tourisme-cotedesbar.com

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English :

L’événement Séance de cinéma Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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