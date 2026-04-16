Séance de cinéma Bar-sur-Seine
Séance de cinéma Bar-sur-Seine mercredi 22 avril 2026.
Bar-sur-Seine
Séance de cinéma
L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
L’Art en Seine, en partenariat avec Ciné-Ligue, vous propose deux séances de cinéma pour petits et grands:
A 17h:
Jumpers
Comédie science fiction
A 20h30:
Chers Parents
Comédie
L’achat des billets se fait sur place juste avant la séance. .
L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com
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English :
L’événement Séance de cinéma Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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