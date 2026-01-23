Théâtre Chat en Poche

L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’Art en Seine vous propose de nouveaux spectacles pour la nouvelle saison 2026.

Théâtre Chat en Poche

Monsieur Pacarel, bourgeois inculte qui s’est enrichi dans la fabrication du sucre, a soif de gloire et de postérité. Il imagine d’imposer à l’opéra de Paris une œuvre écrite par sa fille Julie, musicienne, et pour cela de s’offrir un fameux ténor bordelais, le plus convoité du moment.

L’action débute dans l’attente de ce célèbre ténor, or voici que se présente un jeune homme de Bordeaux… mais ce futur ténor du barreau n’est pas celui qu’on croit…

La confusion est totale, et c’est parti…

Ce Chat en poche est la deuxième longue pièce d’un Georges Feydeau de 26 ans et l’on y sent toute sa jubilation à tirer les ficelles d’un vaudeville atypique, à jouer en virtuose avec le langage, l’esprit des répliques, les malentendus et les apartés. Les situations y sont poussées à l’extrême et les quiproquos se succèdent à une vitesse vertigineuse.

Surtout ne pas réfléchir, il n’y a rien à comprendre…le public n’a qu’à se laisser emporter par le rythme de cette pièce, par la folie de ces personnages qui regardent mais ne voient rien, qui écoutent mais n’entendent pas ! Rien à méditer…quoi que…

Tout Public 20 .

L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Chat en Poche Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne