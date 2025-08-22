Visites gourmandes en Provence Art et savoir-faire d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Visites gourmandes en Provence Art et savoir-faire d’Aix-en-Provence

Visites gourmandes en Provence Art et savoir-faire d’Aix-en-Provence 9 Avenue Paul Cezanne 13090 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Territoire de diversité géographique et culturelle, la région PACA recèle une grande variété de terroirs qui a influencé son patrimoine culinaire, riche en couleurs, en odeurs et en saveurs.

English :

A land of geographical and cultural diversity, the PACA region boasts a wide variety of terroirs that have influenced its culinary heritage, rich in colors, smells and flavors.

Deutsch :

Die Region PACA ist ein Territorium der geografischen und kulturellen Vielfalt und birgt eine große Vielfalt an Terroirs, die ihr kulinarisches Erbe beeinflusst haben, das reich an Farben, Gerüchen und Geschmäckern ist.

Italiano :

La regione PACA è un’area geograficamente e culturalmente diversa, con un’ampia varietà di terroir che hanno influenzato il suo patrimonio culinario, ricco di colori, odori e sapori.

Español :

La región PACA es una zona geográfica y culturalmente diversa con una gran variedad de terruños que han influido en su patrimonio culinario, rico en colores, olores y sabores.

