Spectacle Laurent Febvay L’odeur du Basilic La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Laurent Febvay L’odeur du Basilic

Jeudi 30 avril 2026 de 20h30 à 21h45.

Jeudi 14 mai 2026 de 20h30 à 21h45.

Jeudi 11 juin 2026 de 20h30 à 21h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-05-14 21:45:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-14 2026-06-11

Interdit aux moins de 12 ans.

Nous avons tous une madeleine de Proust n’est-ce pas ? Pour moi c’est l’odeur du Basilic, pour toi l’eau de Cologne de ton grand père ou une chanson des Backsteets boys.



Ces choses qui nous rappellent l’enfant que nous avons été. Et elles sont toutes différentes.



Nous n’avons pas les mêmes références. Nous sommes des inconnus. Mais aussi étonnant que cela puisse te paraitre. Ce soir le temps d’un spectacle.



Tu verras que je suis toi et tu es moi.



On a tous fait un travail génial alimentaire, trieur de tringles dans une grande surface, eu une petite amie/un garçon qui nous a brisé le cœur, perdu ses clefs avant d’aller au travail.



Acheter des vêtements alors que nous sommes en rouge à la banque.



Checké son passeport 56 fois avant de prendre l’avion.



Bref la vraie vie.



Celle qui fait de nous des humains, celle qui nous rappelle ou nous sommes mais sans oublier d’où nous venons et nous rappeler l’odeur du du Basilic. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Forbidden for children under 12.

L’événement Spectacle Laurent Febvay L’odeur du Basilic Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence