Voie Verte Cazoulès Sarlat, accès via Souillac Souillac Lot

Durée : 90 Distance : 25000.0 Tarif :
Voie Verte de 24 km reliant Sarlat à Cazoulès à 3 km de Souillac, dans la vallée de la Dordogne.
Cet aménagement a été réalisé en utilisant les voies de chemin de fer désaffectées
English :
A 24 km greenway linking Sarlat to Cazoulès, 3 km from Souillac, in the Dordogne valley.
The project was carried out using disused railroad tracks
Deutsch :
24 km langer Grüner Weg, der Sarlat mit Cazoulès verbindet, das 3 km von Souillac entfernt im Tal der Dordogne liegt.
Diese Einrichtung wurde unter Nutzung stillgelegter Eisenbahnstrecken errichtet
Italiano :
Una greenway di 24 km che collega Sarlat a Cazoulès, a 3 km da Souillac, nella valle della Dordogna.
Il percorso è stato realizzato utilizzando linee ferroviarie dismesse
Español :
Vía verde de 24 km que une Sarlat con Cazoulès, a 3 km de Souillac, en el valle del Dordoña.
El trazado se construyó utilizando vías de ferrocarril en desuso
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot