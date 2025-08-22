Voie Verte Cazoulès Sarlat, accès via Souillac Souillac Lot

Voie Verte Cazoulès Sarlat, accès via Souillac

Voie Verte Cazoulès Sarlat, accès via Souillac 46200 Souillac Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 25000.0 Tarif :

Voie Verte de 24 km reliant Sarlat à Cazoulès à 3 km de Souillac, dans la vallée de la Dordogne.

Cet aménagement a été réalisé en utilisant les voies de chemin de fer désaffectées

https://www.sarlat-tourisme.com/

English :

A 24 km greenway linking Sarlat to Cazoulès, 3 km from Souillac, in the Dordogne valley.

The project was carried out using disused railroad tracks

Deutsch :

24 km langer Grüner Weg, der Sarlat mit Cazoulès verbindet, das 3 km von Souillac entfernt im Tal der Dordogne liegt.

Diese Einrichtung wurde unter Nutzung stillgelegter Eisenbahnstrecken errichtet

Italiano :

Una greenway di 24 km che collega Sarlat a Cazoulès, a 3 km da Souillac, nella valle della Dordogna.

Il percorso è stato realizzato utilizzando linee ferroviarie dismesse

Español :

Vía verde de 24 km que une Sarlat con Cazoulès, a 3 km de Souillac, en el valle del Dordoña.

El trazado se construyó utilizando vías de ferrocarril en desuso

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot