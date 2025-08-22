Voie verte de Caen à Merville-Franceville Caen Calvados

Voie verte de Caen à Merville-Franceville

Au départ de Caen, longez le canal et passez le fleuve via Pegasus Bridge, point stratégique du Débarquement, au fil de l’eau rejoignez Merville-Franceville en empruntant la véloroute la Vélomaritime. Non autorisé aux chevaux.

English : Voie verte de Caen à Merville-Franceville

From Caen, follow the canal and cross the river via Pegasus Bridge, a strategic point of the D-Day landings, and then follow the water to Merville-Franceville by taking the Vélomaritime cycle route. No horses allowed.

Deutsch :

Von Caen aus fahren Sie am Kanal entlang und überqueren den Fluss über die Pegasus Bridge, einen strategischen Punkt der Landung der Alliierten. Am Wasser entlang erreichen Sie Merville-Franceville über die Fahrradroute Vélomaritime. Pferde sind nicht erlaubt.

Italiano :

Da Caen, si segue il canale e si attraversa il fiume attraverso il ponte Pegasus, punto strategico dello sbarco del D-Day, per poi seguire l’acqua fino a Merville-Franceville lungo la pista ciclabile Vélomaritime. Non sono ammessi cavalli.

Español :

Desde Caen, siga el canal y cruce el río por el puente de Pegasus, punto estratégico del desembarco del Día D, y luego siga el agua hasta Merville-Franceville por la ruta ciclista Vélomaritime. No se permiten caballos.

