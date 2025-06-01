Voie verte de Merville-Franceville à Caen Caen Calvados
Durée : Distance : 20000.0 Tarif :
Au départ de Merville-Franceville en empruntant la véloroute la Vélomaritime, longez le canal et passez le fleuve via Pegasus Bridge, point stratégique du Débarquement, au fil de l’eau rejoignez Caen.
http://www.calvados-tourisme.com/ +33 2 31 27 90 30
English : Voie verte de Merville-Franceville à Caen
Starting from Merville-Franceville by taking the Vélomaritime cycle route, follow the canal and cross the river via Pegasus Bridge, a strategic point of the D-Day landings, as you go along the water to reach Caen.
Deutsch :
Von Merville-Franceville aus fahren Sie auf der Fahrradroute Vélomaritime am Kanal entlang und überqueren den Fluss über die Pegasus Bridge, einen strategischen Punkt der Landung der Alliierten, und erreichen auf dem Wasserweg Caen.
Italiano :
Da Merville-Franceville, prendete la pista ciclabile Vélomaritime lungo il canale e attraversate il fiume attraverso il ponte Pegasus, punto strategico dello sbarco del D-Day, quindi seguite l’acqua fino a Caen.
Español :
Desde Merville-Franceville, tome la ruta ciclista Vélomaritime a lo largo del canal y cruce el río por el puente de Pegasus, punto estratégico del desembarco del Día D, y luego siga el agua hasta Caen.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme