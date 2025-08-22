Voie verte du Pignada Anglet Pyrénées-Atlantiques

Voie verte du Pignada Vélo de route Très facile

Voie verte Voie verte du Pignada Avenue de Montbrun 64600 Anglet Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Une balade agréable sur la commune d’Anglet, presque intégralement sur itinéraires aménagés, pour découvrir le poumon vert de Chiberta, si cher aux Angloys. La voie verte de Montbrun prend ses aises dans la forêt du Pignada, puis le circuit vous aiguille entre les villas éclectiques et longe les ter

A pleasant walk in the commune of Anglet, almost entirely on developed routes, to discover the green lung of Chiberta, so dear to the Angloys. The green way of Montbrun takes its place in the forest of Pignada, then the circuit directs you between the eclectic villas and skirts the grounds of the

Ein angenehmer Spaziergang in der Gemeinde Anglet, der fast ausschließlich auf ausgebauten Wegen verläuft, um die grüne Lunge von Chiberta zu entdecken, die den Angloys so sehr am Herzen liegt. Der grüne Weg von Montbrun führt durch den Wald von Pignada, dann geht es zwischen eklektischen Villen hindurch und an den Terrassen entlang

Una piacevole passeggiata nel comune di Anglet, quasi interamente su percorsi sviluppati, alla scoperta del polmone verde di Chiberta, tanto caro agli Angloy. La greenway di Montbrun si snoda nella foresta di Pignada, poi il percorso si snoda tra ville eclettiche e lungo le terrazze

Un agradable paseo por el municipio de Anglet, casi en su totalidad por rutas urbanizadas, para descubrir el pulmón verde de Chiberta, tan querido por los anglosajones. La vía verde de Montbrun recorre el bosque de la Pignada, y luego la ruta le lleva entre villas eclécticas y a lo largo de las terrazas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine