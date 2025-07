Voie verte « La Via Allier » Moulins Allier

Voie verte « La Via Allier » Moulins Allier vendredi 1 août 2025.

Voie verte « La Via Allier »

Voie verte « La Via Allier » Chemin de halage 03000 Moulins Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Avec Moulins comme point central et sur un revêtement entièrement stabilisé, la voie verte « La Via Allier » vous permet d’aller vers le nord sur la commune d’Avermes au lieu-dit Chavennes ou bien vers le sud à Bressolles.

+33 4 70 44 14 14

English :

With Moulins as its central point, the « Via Allier » greenway runs on a completely stabilized surface, allowing you to head north to Avermes at Chavennes, or south to Bressolles.

Deutsch :

Mit Moulins als Mittelpunkt und auf einem vollständig stabilisierten Belag bietet Ihnen der grüne Weg « La Via Allier » die Möglichkeit, nach Norden in die Gemeinde Avermes zum Ort Chavennes oder nach Süden nach Bressolles zu fahren.

Italiano :

Con Moulins come punto centrale e una superficie completamente stabilizzata, la greenway « Via Allier » permette di dirigersi a nord verso Avermes a Chavennes o a sud verso Bressolles.

Español :

Con Moulins como punto central y una superficie completamente estabilizada, la vía verde « Via Allier » permite dirigirse hacia el norte hasta Avermes en Chavennes o hacia el sur hasta Bressolles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme