Nuit des musées initiation à l’enluminure place de l’hôtel de ville Moulins

Moulins

Nuit des musées initiation à l’enluminure

place de l’hôtel de ville RDV à l’Hôtel de ville salle du conseil Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la 22e édition de la Nuit des musées, le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir l’art de l’enluminure lors d’un atelier d’initiation libre et sans réservation.

.

place de l’hôtel de ville RDV à l’Hôtel de ville salle du conseil Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 12 patrimoine@agglo-moulins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the 22nd Museum Night, the Pays d?art et d?histoire invites you to discover the art of illumination at a free introductory workshop, with no need to book.

L’événement Nuit des musées initiation à l’enluminure Moulins a été mis à jour le 2026-05-20 par Moulins Communauté