Nuit des musées initiation à l’enluminure place de l’hôtel de ville Moulins
Nuit des musées initiation à l’enluminure place de l’hôtel de ville Moulins samedi 23 mai 2026.
Moulins
Nuit des musées initiation à l’enluminure
place de l’hôtel de ville RDV à l’Hôtel de ville salle du conseil Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la 22e édition de la Nuit des musées, le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir l’art de l’enluminure lors d’un atelier d’initiation libre et sans réservation.
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place de l’hôtel de ville RDV à l’Hôtel de ville salle du conseil Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 12 patrimoine@agglo-moulins.fr
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English :
On the occasion of the 22nd Museum Night, the Pays d?art et d?histoire invites you to discover the art of illumination at a free introductory workshop, with no need to book.
L’événement Nuit des musées initiation à l’enluminure Moulins a été mis à jour le 2026-05-20 par Moulins Communauté
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