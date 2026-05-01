L’hôtel de ville devient musée Mairie de Moulins Moulins

Moulins

L’hôtel de ville devient musée

Mairie de Moulins 12 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit des musées, la mairie ouvre ses portes pour une exposition éphémère inédite. Grâce aux prêts des musées du territoire et des collections privées des moulinois.

.

Mairie de Moulins 12 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark Museums’ Night, the town hall opens its doors for a unique temporary exhibition. Thanks to loans from local museums and the private collections of local residents.

L’événement L’hôtel de ville devient musée Moulins a été mis à jour le 2026-05-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région