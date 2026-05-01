L’hôtel de ville devient musée Mairie de Moulins Moulins
L’hôtel de ville devient musée Mairie de Moulins Moulins samedi 23 mai 2026.
Moulins
L’hôtel de ville devient musée
Mairie de Moulins 12 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Nuit des musées, la mairie ouvre ses portes pour une exposition éphémère inédite. Grâce aux prêts des musées du territoire et des collections privées des moulinois.
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Mairie de Moulins 12 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00
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English :
To mark Museums’ Night, the town hall opens its doors for a unique temporary exhibition. Thanks to loans from local museums and the private collections of local residents.
L’événement L’hôtel de ville devient musée Moulins a été mis à jour le 2026-05-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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