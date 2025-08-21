Voie verte Segré Châteaubriant via Pouancé Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Voie verte Segré Châteaubriant via Pouancé

Voie verte Segré Châteaubriant via Pouancé 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire

Aux confins du massif armoricain, la voie verte Segré-Châteaubriant serpente sur les lignes de crètes en passant par Pouancé et offre ainsi de beaux points de vues sur les paysages typiques de l’Anjou bleu.

English :

On the borders of the Armorican Massif, the Segré-Châteaubriant Greenway winds its way along the ridge lines through Pouancé and thus offers beautiful views of the typical landscapes of the blue Anjou region.

Deutsch :

Am Rande des Armorikanischen Massivs schlängelt sich der Grüne Weg Segré-Châteaubriant über Pouancé entlang der Kammlinien und bietet so schöne Aussichtspunkte auf die typischen Landschaften des blauen Anjou.

Italiano :

Ai margini del massiccio armoricano, la greenway Segré-Châteaubriant si snoda lungo i crinali che attraversano Pouancé, offrendo splendide viste sui paesaggi tipici dell’Anjou Bleu.

Español :

Al borde del macizo armoricano, la vía verde del Segré-Châteaubriant serpentea por las crestas de Pouancé, ofreciendo hermosas vistas de los paisajes típicos del Anjou Bleu.

