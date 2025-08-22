VTT Circuit 17 Les Grands Chemins Onet-le-Château Aveyron

VTT Circuit 17 Les Grands Chemins

VTT Circuit 17 Les Grands Chemins Stade de la Roque 12850 Onet-le-Château Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Pour ce circuit bleu au départ de la Roque ou de la table d’orientation des Costes Rouges (bd des Albatros), vous découvrirez une grande partie d’Onet-le-Château en passant par son château du Moyen Age, très bien conservé.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this blue circuit starting from the Roque or the Costes Rouges orientation table (bd des Albatros), you will discover a large part of Onet-le-Château passing by its very well preserved medieval castle.

Deutsch :

Bei diesem blauen Rundgang, der in La Roque oder am Orientierungstisch Costes Rouges (bd des Albatros) beginnt, lernen Sie einen großen Teil von Onet-le-Château kennen und kommen dabei an seiner gut erhaltenen Burg aus dem Mittelalter vorbei.

Italiano :

Per questo circuito blu, partendo dalla Roque o dalla tavola di orientamento dei Costes Rouges (bd des Albatros), scoprirete gran parte di Onet-le-Château, passando per il suo castello medievale molto ben conservato.

Español :

En este circuito azul, partiendo de la mesa de orientación de Roque o de Costes Rojos (bd des Albatros), descubrirá una gran parte de Onet-le-Château, pasando por su castillo medieval muy bien conservado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-03-01 par ADT Aveyron