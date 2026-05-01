Grand bain de Gongs Onet-le-Château
Grand bain de Gongs Onet-le-Château dimanche 31 mai 2026.
Onet-le-Château
Grand bain de Gongs
33 rue des ébables Onet-le-Château Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Une expérience rare avec une puissance vibratoire inédite pour un lâcher-prise profond et régénérant lors de ce concert allongé.
Prévoir tapis en prêt si besoin, matelas d’appoint, plaid, coussins, masque pour les yeux ou foulard et bouteille d’eau. Contre-indications: pacemaker, épilepsie, femmes enceintes. 20 .
33 rue des ébables Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie
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English :
A rare experience with unprecedented vibratory power for a deep, regenerating release during this recumbent concert.
L’événement Grand bain de Gongs Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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