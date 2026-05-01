Onet-le-Château

Grand bain de Gongs

33 rue des ébables Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Une expérience rare avec une puissance vibratoire inédite pour un lâcher-prise profond et régénérant lors de ce concert allongé.

Prévoir tapis en prêt si besoin, matelas d’appoint, plaid, coussins, masque pour les yeux ou foulard et bouteille d’eau. Contre-indications: pacemaker, épilepsie, femmes enceintes. 20 .

33 rue des ébables Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie

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English :

A rare experience with unprecedented vibratory power for a deep, regenerating release during this recumbent concert.

L’événement Grand bain de Gongs Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)