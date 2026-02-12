IXS Downhill Cup Les Orres

Les Orres Bike Park Les Orres 1650 Les Orres Hautes-Alpes

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Assistez à une course de VTT de descente d’envergure européenne !

English :

Take part in a European downhill mountain bike race!

