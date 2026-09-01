Informations pratiques

Bœrsch

J.E.P. Marqueterie Spindler Visite guidée d’un lieu de tradition artisanale

3 Cours du Chapitre Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Plongez au cœur de l’art et du savoir-faire lors des Journées Européennes du Patrimoine ! Découvrez les secrets de la marqueterie d’art de renommée mondiale à travers une visite du musée, de la galerie d’exposition, et des ateliers. Visite guidée à 10h, 11h, 14h30, 16h et 17h30. Une expérience unique !

Découvrez le musée, la galerie d’exposition et les ateliers (habituellement fermés au public) lors d’une visite guidée en présence de Jean-Charles Spindler et de son équipe.

Visite libre toute la journée.

Visite guidée à 10h, 11h, 14h30, 16h et 17h30. .

3 Cours du Chapitre Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 03 87 39 marqueterie@spindler.tm.fr

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English :

Immerse yourself in the world of art and craftsmanship during European Heritage Days! Discover the secrets of world-renowned artistic marquetry through a tour of the museum, the exhibition gallery, and the workshops. Guided tours at 10 a.m., 11 a.m., 2:30 p.m., 4 p.m., and 5:30 p.m. A unique experience!

L’événement J.E.P. Marqueterie Spindler Visite guidée d’un lieu de tradition artisanale Bœrsch a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile