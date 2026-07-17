Jabuti LaPéniche Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Jabuti

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 18:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Dans ce spectacle, les contes nous emmènent à la découverte d’autres perceptions du monde les arbres sont amis, le caillou est vivant, des larmes font renaître une forêt. La flûte traversière et les effets sonores amplifient les émotions du récit et immergent le spectateur dans chaque histoire. La compagnie GRIM souhaite semer des mots comme des graines pour contribuer à protéger notre planète. .

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 eac@lapeniche.org

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English : Jabuti

L’événement Jabuti Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I