Jabuti LaPéniche Chalon-sur-Saône
mardi 10 novembre 2026 · LaPéniche · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Jabuti
LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 18:00:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Dans ce spectacle, les contes nous emmènent à la découverte d’autres perceptions du monde les arbres sont amis, le caillou est vivant, des larmes font renaître une forêt. La flûte traversière et les effets sonores amplifient les émotions du récit et immergent le spectateur dans chaque histoire. La compagnie GRIM souhaite semer des mots comme des graines pour contribuer à protéger notre planète. .
LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 eac@lapeniche.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jabuti
L’événement Jabuti Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
À voir aussi à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
- Atelier D’un quai à l’autre Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône 30 juillet 2026
- Initiation au cyanotype Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 31 juillet 2026
- Premier déclic Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 2 août 2026
- Atelier Maisons à pans de bois Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône 4 août 2026
- En famille Plantes cachées Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône 6 août 2026