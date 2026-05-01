Jacky magic-trotter Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
Jacky magic-trotter Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement mercredi 13 mai 2026.
Marseille 5e Arrondissement
Jacky magic-trotter
Mercredi 13 mai 2026 à partir de 14h30.
Mercredi 20 mai 2026 à partir de 14h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-20
Jacky magic-trotter un spectacle jeune public dés 3 ans au Divadlo Théâtre MarseilleEnfants
Jacky le singe farfelu prépare un voyage autour du monde pour la grande fête annuelle de ses copains magiciens. C’est la fête des baguettes, des costumes et des chansons ! En route pour la ronde aux formules, top départ et vive l’aventure ! Venez découvrir le nouveau spectacle de la compagnie Les Crapules avec Nadine et Jacky le singe ! .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Jacky magic-trotter a show for young audiences from age 3 at Divadlo Théâtre Marseille
L’événement Jacky magic-trotter Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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