Jacques et Chirac, salle André Malraux 59130 Lambersart, Lambersart
samedi 3 octobre 2026 · salle André Malraux 59130 Lambersart · Lambersart
Informations pratiques
Jacques et Chirac Samedi 3 octobre, 20h00 salle André Malraux 59130 Lambersart Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
JACQUES serre des mains, chérit le fric, tapote le cul des vaches, déconne et adore l’art.
CHIRAC bise les dictateurs, pilonne et pille l’Afrique ; il commence sous De Gaulle, Pom pom pidou…
Trois comédiens font virevolter plus de 20 personnages, épluchent le gang de Jacques Chirac qui finira par avouer ses crimes.
Une comédie satirique, drôle et grinçante sur le pouvoir, le mensonge et la République !
Un feu d’artifice sur Jacques Chirac, mené à cent à l’heure.
Prix éthique 2024 – Anticor
salle André Malraux 59130 Lambersart place Félix Clouet Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://lambersart.fr/spectacles »}]
Théâtre par La compagnie du Grand soir
À voir aussi à Lambersart (Nord)
- Histoire industrielle de Lambersart depuis 1850, Le Colysée, Lambersart 18 septembre 2026
- Histoire industrielle de Lambersart depuis 1850 Lambersart 18 septembre 2026
- Visite de l’atelier de fabrication de Gaufres Fourrées de la Biscuiterie Eugène Blond, Biscuiterie Eugène Blond, Lambersart 19 septembre 2026
- Promenade architecturale et historique « Châteaux et avenues autour de la Mairie », centre de gaulle, Lambersart 19 septembre 2026
- Promenade à vélo « Le patrimoine industriel de Lambersart », Le Colysée, Lambersart 19 septembre 2026