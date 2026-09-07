Jacques et Chirac, salle André Malraux 59130 Lambersart, Lambersart

Informations pratiques

Jacques et Chirac Samedi 3 octobre, 20h00 salle André Malraux 59130 Lambersart Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

JACQUES serre des mains, chérit le fric, tapote le cul des vaches, déconne et adore l’art.

CHIRAC bise les dictateurs, pilonne et pille l’Afrique ; il commence sous De Gaulle, Pom pom pidou…

Trois comédiens font virevolter plus de 20 personnages, épluchent le gang de Jacques Chirac qui finira par avouer ses crimes.

Une comédie satirique, drôle et grinçante sur le pouvoir, le mensonge et la République !

Un feu d’artifice sur Jacques Chirac, mené à cent à l’heure.

Prix éthique 2024 – Anticor

INFO ET RESERVATION

salle André Malraux 59130 Lambersart place Félix Clouet Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://lambersart.fr/spectacles »}]

Théâtre par La compagnie du Grand soir