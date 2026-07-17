JACQUES ET CHIRAC, Théâtre 100 Noms, NANTES

Informations pratiques

JACQUES ET CHIRAC 1 – 3 décembre Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

14 € à 26 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T20:15:00+01:00 – 2026-12-01T21:45:00+01:00

Fin : 2026-12-03T20:15:00+01:00 – 2026-12-03T21:45:00+01:00

JACQUES serre des mains, chérit le fric, tapote le cul des vaches, déconne et adore l’art ! CHIRAC bise les dictateurs, pilonne et pille l’Afrique ; il commence sous De Gaulle, Pom pom pidou… et avoue ses crimes : c’est un roi nu. Trois comédiens font virevolter plus de 20 personnages : Dassault, Bernadette, Pasqua, Marie France Garaud, Pierre Juillet, Claude Chirac, Sarkozy et tout le gang de Jacques Chirac. Menteur comme personne et gargantuesque, c’est un personnage de théâtre. On va s’étonner et rire parce que c’est du théâtre et que le burlesque n’enlève rien au tragique.

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles, 44200 NANTES NANTES 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://theatre100noms.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/707648-jacques-et-chirac »}] Pièces de théâtre accueillis dans une salle à l’italienne, entre velours rouge et ornements dorés.

JACQUES serre des mains, chérit le fric, tapote le cul des vaches, déconne et adore l’art ! CHIRAC bise les dictateurs, pilonne et pille l’Afrique ; il commence sous De Gaulle, Pom pom pidou…