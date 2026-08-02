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J’ai un coup de cœur… et vous ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

samedi 5 septembre 2026 · Bibliothèque Louise Walser-Gaillard · Paris

J’ai un coup de cœur… et vous ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard
Adresse
26, rue Chaptal
Ville
75009 Paris
Département
Paris

En présence d’interprètes LSF/FR

Vous dégustez des romans, vous engloutissez des mangas ou des BD, vous dévorez des films… Venez discuter, échanger et partager vos coups de cœur dans notre club.
Le samedi 05 décembre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 07 novembre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 03 octobre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 05 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T19:00:00+02:00
fin : 2026-12-05T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-05T16:00:00+02:00_2026-09-05T17:30:00+02:00;2026-10-03T16:00:00+02:00_2026-10-03T17:30:00+02:00;2026-11-07T16:00:00+02:00_2026-11-07T17:30:00+02:00;2026-12-05T16:00:00+02:00_2026-12-05T17:30:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal  75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr


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