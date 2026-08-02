J’ai un coup de cœur… et vous ? Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
samedi 5 septembre 2026 · Bibliothèque Louise Walser-Gaillard · Paris
Informations pratiques
En présence d’interprètes LSF/FR
Vous dégustez des romans, vous engloutissez des mangas ou des BD, vous dévorez des films… Venez discuter, échanger et partager vos coups de cœur dans notre club.
Le samedi 05 décembre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 07 novembre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 03 octobre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 05 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T19:00:00+02:00
fin : 2026-12-05T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-05T16:00:00+02:00_2026-09-05T17:30:00+02:00;2026-10-03T16:00:00+02:00_2026-10-03T17:30:00+02:00;2026-11-07T16:00:00+02:00_2026-11-07T17:30:00+02:00;2026-12-05T16:00:00+02:00_2026-12-05T17:30:00+02:00
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr
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