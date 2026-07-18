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J’ai une théorie _ Scali Delpeyrat Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

mardi 10 novembre 2026 · Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt · Paris

J’ai une théorie _ Scali Delpeyrat Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt
Adresse
2 place du Châtelet
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Ouverture de billetterie le 01/09/2026 à 12h</p><p>Cartes et cartes -30 ans et étudiants, achetez vos places.</p>

J’ai une théorie est la suite de Je ne suis plus inquiet, créé au Théâtre de la Ville en 2021. On y retrouve le même personnage lunaire et solitaire, soucieux de décrire les moindres détails de sa drôle de vie, faite de rituels quotidiens et de micro-catastrophes. Cette fois Scali Delpeyrat s’y montre sous les traits risibles, mais touchants, de l’amoureux malheureux. Description maniaque et partiale de la rupture sentimentale, J’ai une théorie peint le portrait jouissif d’un homme enlisé dans un scénario de répétition : les histoires d’amour condamnées par avance. Pour en sortir, entre malices de l’analyse et délices de la plainte, le personnage devra d’abord se mettre à nu, mais surtout il lui faudra mettre au point sa mystérieuse théorie.

L’auteur interprète revient pour le second volet de sa psycho-saga réjouissante et décalée.
Du mardi 10 novembre 2026 au vendredi 20 novembre 2026 :
payant

Ouverture de billetterie le 01/09/2026 à 12h

Cartes et cartes -30 ans et étudiants, achetez vos places.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-10T01:00:00+01:00
fin : 2026-11-21T00:59:59+01:00
Date(s) :

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet  75004 Paris
Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)
Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)
Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)
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