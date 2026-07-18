J’ai une théorie _ Scali Delpeyrat Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Informations pratiques

J’ai une théorie est la suite de Je ne suis plus inquiet, créé au Théâtre de la Ville en 2021. On y retrouve le même personnage lunaire et solitaire, soucieux de décrire les moindres détails de sa drôle de vie, faite de rituels quotidiens et de micro-catastrophes. Cette fois Scali Delpeyrat s’y montre sous les traits risibles, mais touchants, de l’amoureux malheureux. Description maniaque et partiale de la rupture sentimentale, J’ai une théorie peint le portrait jouissif d’un homme enlisé dans un scénario de répétition : les histoires d’amour condamnées par avance. Pour en sortir, entre malices de l’analyse et délices de la plainte, le personnage devra d’abord se mettre à nu, mais surtout il lui faudra mettre au point sa mystérieuse théorie.

L’auteur interprète revient pour le second volet de sa psycho-saga réjouissante et décalée.

Du mardi 10 novembre 2026 au vendredi 20 novembre 2026 :

payant

Ouverture de billetterie le 01/09/2026 à 12h

Cartes et cartes -30 ans et étudiants, achetez vos places.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-10T01:00:00+01:00

fin : 2026-11-21T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

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