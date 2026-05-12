J’aime beaucoup ce que vous faites L’Electron Libre Nyons

Nyons

J’aime beaucoup ce que vous faites

L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Compagnie Tous en Scène

Metteur en scène Vincent Mazoyer

Auteur Carole Greep

Durée 1h15

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L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com

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English :

Company: Tous en Scène

Director: Vincent Mazoyer

Author Carole Greep

Running time 1h15

L’événement J’aime beaucoup ce que vous faites Nyons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale