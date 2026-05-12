Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

J’aime beaucoup ce que vous faites L’Electron Libre Nyons

J’aime beaucoup ce que vous faites L’Electron Libre Nyons samedi 27 juin 2026.

Lieu : L'Electron Libre

Adresse : 70 allée Edouard Farnier

Ville : 26110 Nyons

Département : Drôme

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 8 8 8

Nyons

J’aime beaucoup ce que vous faites

L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Compagnie Tous en Scène
Metteur en scène Vincent Mazoyer
Auteur Carole Greep
Durée 1h15
  .

L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50  electron.nyons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Company: Tous en Scène
Director: Vincent Mazoyer
Author Carole Greep
Running time 1h15

L’événement J’aime beaucoup ce que vous faites Nyons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Nyons (Drôme)