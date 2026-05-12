J’aime beaucoup ce que vous faites L’Electron Libre Nyons
J’aime beaucoup ce que vous faites L’Electron Libre Nyons samedi 27 juin 2026.
Nyons
J’aime beaucoup ce que vous faites
L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Compagnie Tous en Scène
Metteur en scène Vincent Mazoyer
Auteur Carole Greep
Durée 1h15
.
L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Company: Tous en Scène
Director: Vincent Mazoyer
Author Carole Greep
Running time 1h15
L’événement J’aime beaucoup ce que vous faites Nyons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Nyons (Drôme)
- Grand bal Folk Maison de Pays Nyons 16 mai 2026
- À nos amours ! Théâtre de L’Électron Libre Nyons 16 mai 2026
- Atelier énergie mix débat sur les scénarios énergétiques promenade de la Digue Nyons 17 mai 2026
- Marché artisanal Nyons 17 mai 2026
- Saziley Gobyn place de la Libération Nyons 18 mai 2026