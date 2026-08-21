Jalen Ngonda, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Jalen Ngonda Vendredi 9 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord

30 Euros / 23 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00

Jalen Ngonda conjugue en musique l’héritage des grandes figures soul tout en lui insufflant une énergie nouvelle. Auteur-compositeur et multi-instrumentiste autodidacte, il puise son inspiration dans les sonorités des 50’s et 60’s, se nourrit des vibrations chères à la famille soul, celles de Marvin Gaye, James Brown ou Al Green. C’est tout naturellement le label new-yorkais Daptone Records (Charles Bradley, Sharon Jones & The Dap Kings, Thee Sacred Soul…) qu’il a pu rejoindre en 2022.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Rendez-vous avec l’un des acteurs majeurs de la soul contemporaine !

Rosie Cohe