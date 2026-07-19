JAM DE RENTRÉE ELMEDIATOR Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

JAM DE RENTRÉE

ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 19:00:00

fin : 2026-10-07 23:59:00

Date(s) :

2026-10-07

Une soirée conviviale dédiée aux talents émergents, entre improvisation, rencontres musicales et découverte de la nouvelle génération d’artistes.

.

ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun evening dedicated to emerging talent, featuring improvisation, musical encounters, and the chance to discover the new generation of artists.

L’événement JAM DE RENTRÉE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-15 par PERPIGNAN TOURISME