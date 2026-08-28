Jam Electro Cité de la Musique Romans-sur-Isère
jeudi 10 décembre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Jam Electro
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 19:00:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-10
Plongez dans l’histoire des machines et des musiques électroniques grâce à la soirée JAM ÉLECTRO.
Gratuit et sur inscription.
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : Jam Electro
Dive into the history of machines and electronic music at the JAM %C9LECTRO event.
Free with registration.
L’événement Jam Electro Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme
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