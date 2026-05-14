Jam Raganaud Bar Les LimogÉs Limoges
Jam Raganaud Bar Les LimogÉs Limoges mercredi 27 mai 2026.
Limoges
Jam Raganaud
Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Venez partager un moment chaleureux autour des standards jazz, d’abord porté par un trio complice, puis ouvert à tous les musiciens souhaitant rejoindre la fête. .
Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Jam Raganaud
L’événement Jam Raganaud Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole
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