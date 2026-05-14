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Jam Raganaud Bar Les LimogÉs Limoges

Jam Raganaud Bar Les LimogÉs Limoges

Jam Raganaud Bar Les LimogÉs Limoges mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Bar Les LimogÉs

Adresse : 10 Rue du Temple

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Limoges

Jam Raganaud

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Venez partager un moment chaleureux autour des standards jazz, d’abord porté par un trio complice, puis ouvert à tous les musiciens souhaitant rejoindre la fête.   .

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Jam Raganaud

L’événement Jam Raganaud Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole

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