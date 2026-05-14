Jam Raganaud Bar Les LimogÉs Limoges

Limoges

Jam Raganaud

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Venez partager un moment chaleureux autour des standards jazz, d’abord porté par un trio complice, puis ouvert à tous les musiciens souhaitant rejoindre la fête. .

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jam Raganaud

L’événement Jam Raganaud Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole